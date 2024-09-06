Более 400 автомобилей стоят в пробке перед Крымским мостом 6 сентября

Большие заторы образовались в пятницу днем на подъездах к Крымскому мосту.

По данным на 15:00, в очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра находятся 350 автомобилей, среднее время ожидания — около часа.

Пробка со стороны Тамани сейчас в пять раз меньше — там в очереди собралось 70 машин, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенние пробки сковали автотрассы до Черного моря 6 сентября. С полудня в районе Горячего Ключа, перед селом Дефановка и перед поселком Новомихайловским сохраняются сильные заторы.