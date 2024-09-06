Бархатный затор: осенние пробки сковали автотрассы до Черного моря 6 сентября

Жители и гости Краснодарского края стремятся поймать последние теплые дни и отправляются к морю.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», по состоянию на 12:00 6 сентября постоять в пробке придется в районе Горячего Ключа — там участок в 2,18 км, предположительно, займет 20 минут.

Еще один сложный участок предстоит преодолеть в районе Дефановки. Расстояние в 3,1 км займет 17 минут. Под Джубгой небольшая пробка в 1,7 км потребует на прохождение порядка 10 минут.

Гораздо более серьезный затор образовался перед поселком Новомихайловским — на проезд 4,8 км придется потратить 33 минуты. Не лучше ситуация и для тех, кто направляется через Новомихайловский и в обратный путь — затор на 8,6 км отнимет 1 час 27 минут.

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