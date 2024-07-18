Более 40 животных нашли на «черной» передержке в Туапсе

Волонтеры обнаружили собак в приюте — животные истощены, были в переполненных клетках, без воды и на привязи.

На место происшествия вызвали полицию, правоохранители зафиксировали происходящее. Волонтеры забрали около 20 животных, еще столько же остается в приюте — их тоже нужно забрать.

Около 15 собак забрала одна из волонтеров, сейчас их обследует ветеринар. Животных проверят на инфекции.

«В какую сумму это выльется, одному Богу известно, но других вариантов нет. Будем помогать! С вашей помощью. Только за ночную транспортировку такого количества собак нужно заплатить 5 тыс. рублей. Просим вашего содействия», — сообщает Telegram-канал «Добрые руки — помощь бездомным животным Туапсе».

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