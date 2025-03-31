Более 40 улиц останутся без света в Краснодаре 1 апреля из-за плановых работ
Общество
31.03.2025 21:54
Во вторник утром ограничат подачу электроэнергии в разных районах кубанской столицы.
С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- улица Красная, 17, 21, 19, 15/8, 15/1, 15/7, 13, 15, 103, 105, 93, 89, 91, 118, 120, 64, 68/1;
- улица Комсомольская, 47, 43, 45, 44, 48;
- улица Советская, 35, 35/1;
- улица Игнатова, 39, 41, 43, 47, 29, 49, 45;
- улица Лукьяненко, 119;
- улица Калинина, 100/5;
- проезд Мирный, 14/5;
- улица Калинина, 78/4, 76, 78/3, 86/1;
- улица Вавилова, 21, 1, 17;
- улица 70 лет Октября, 1/1;
- улица Рашпилевская, 147, 127, 133/3, 133, 102;
- улица Длинная, 94;
- улица Пашковская, 71;
- улица Волжская, 43;
- улица Кубанская, 57;
- улица Почтовое отделение, 56;
- улица Средняя, 82/а;
- улица Березовая, 9;
- улица 1 Мая, 302, 2987, 237;
- улица Красноармейская, 33, 60, 64, 66, 51;
- улица Орджоникидзе, 41, 39;
- улица Янковского, 182;
- улица Гоголя, 71/1;
- улица Костылева, 194;
- улица Воронежская, 100, 41/2.
С 13:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
- улица Игнатова, 41, 43, 29;
- улица Бирюзовая, 3/4, 3, 18, 1;
- улица Яхонтовая, 1/1, 54;
- улица Полесская, 11;
- улица Дзержинского, 116/2, 112, 114, 110/1, 122;
- 2-й проезд Лучистый, 2;
- улица Дзержинского, 116;
- улица Лукьяненко, 119;
- улица Калинина, 100/5, 78/4, 78/1, 86/1;
- 1-й проезд Пригородный, 56;
- улица Раздельная, 37/1, 1, 27, 37;
- улица Соколова, 86, 86/2, 19;
- улица Молодежная, 2/а, 30, 66;
- 1-й проезд Лучистый, 7;
- улица Зоотехническая, 1/1;
- улица Жемчужная, 1/2, 1;
- улица Скобелева, 6, 31;
- улица Пригородная, 70.
Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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