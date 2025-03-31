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Более 40 улиц останутся без света в Краснодаре 1 апреля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-ulits-ostanutsya-bez-sveta-v-krasnodare-1-aprelya-iz-za-planovyh-rabot
Более 40 улиц останутся без света в Краснодаре 1 апреля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Во вторник утром ограничат подачу электроэнергии в разных районах кубанской столицы.

С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • улица Красная, 17, 21, 19, 15/8, 15/1, 15/7, 13, 15, 103, 105, 93, 89, 91, 118, 120, 64, 68/1;
  • улица Комсомольская, 47, 43, 45, 44, 48;
  • улица Советская, 35, 35/1;
  • улица Игнатова, 39, 41, 43, 47, 29, 49, 45;
  • улица Лукьяненко, 119;
  • улица Калинина, 100/5;
  • проезд Мирный, 14/5;
  • улица Калинина, 78/4, 76, 78/3, 86/1;
  • улица Вавилова, 21, 1, 17;
  • улица 70 лет Октября, 1/1;
  • улица Рашпилевская, 147, 127, 133/3, 133, 102;
  • улица Длинная, 94;
  • улица Пашковская, 71;
  • улица Волжская, 43;
  • улица Кубанская, 57;
  • улица Почтовое отделение, 56;
  • улица Средняя, 82/а;
  • улица Березовая, 9;
  • улица 1 Мая, 302, 2987, 237;
  • улица Красноармейская, 33, 60, 64, 66, 51;
  • улица Орджоникидзе, 41, 39;
  • улица Янковского, 182;
  • улица Гоголя, 71/1;
  • улица Костылева, 194;
  • улица Воронежская, 100, 41/2.

С 13:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • улица Игнатова, 41, 43, 29;
  • улица Бирюзовая, 3/4, 3, 18, 1;
  • улица Яхонтовая, 1/1, 54;
  • улица Полесская, 11;
  • улица Дзержинского, 116/2, 112, 114, 110/1, 122;
  • 2-й проезд Лучистый, 2;
  • улица Дзержинского, 116;
  • улица Лукьяненко, 119;
  • улица Калинина, 100/5, 78/4, 78/1, 86/1;
  • 1-й проезд Пригородный, 56;
  • улица Раздельная, 37/1, 1, 27, 37;
  • улица Соколова, 86, 86/2, 19;
  • улица Молодежная, 2/а, 30, 66;
  • 1-й проезд Лучистый, 7;
  • улица Зоотехническая, 1/1;
  • улица Жемчужная, 1/2, 1;
  • улица Скобелева, 6, 31;
  • улица Пригородная, 70.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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