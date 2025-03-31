Более 40 улиц останутся без света в Краснодаре 1 апреля из-за плановых работ

Во вторник утром ограничат подачу электроэнергии в разных районах кубанской столицы.

С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

улица Красная, 17, 21, 19, 15/8, 15/1, 15/7, 13, 15, 103, 105, 93, 89, 91, 118, 120, 64, 68/1;

улица Комсомольская, 47, 43, 45, 44, 48;

улица Советская, 35, 35/1;

улица Игнатова, 39, 41, 43, 47, 29, 49, 45;

улица Лукьяненко, 119;

улица Калинина, 100/5;

проезд Мирный, 14/5;

улица Калинина, 78/4, 76, 78/3, 86/1;

улица Вавилова, 21, 1, 17;

улица 70 лет Октября, 1/1;

улица Рашпилевская, 147, 127, 133/3, 133, 102;

улица Длинная, 94;

улица Пашковская, 71;

улица Волжская, 43;

улица Кубанская, 57;

улица Почтовое отделение, 56;

улица Средняя, 82/а;

улица Березовая, 9;

улица 1 Мая, 302, 2987, 237;

улица Красноармейская, 33, 60, 64, 66, 51;

улица Орджоникидзе, 41, 39;

улица Янковского, 182;

улица Гоголя, 71/1;

улица Костылева, 194;

улица Воронежская, 100, 41/2.

С 13:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

улица Игнатова, 41, 43, 29;

улица Бирюзовая, 3/4, 3, 18, 1;

улица Яхонтовая, 1/1, 54;

улица Полесская, 11;

улица Дзержинского, 116/2, 112, 114, 110/1, 122;

2-й проезд Лучистый, 2;

улица Дзержинского, 116;

улица Лукьяненко, 119;

улица Калинина, 100/5, 78/4, 78/1, 86/1;

1-й проезд Пригородный, 56;

улица Раздельная, 37/1, 1, 27, 37;

улица Соколова, 86, 86/2, 19;

улица Молодежная, 2/а, 30, 66;

1-й проезд Лучистый, 7;

улица Зоотехническая, 1/1;

улица Жемчужная, 1/2, 1;

улица Скобелева, 6, 31;

улица Пригородная, 70.