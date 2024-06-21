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Более 40 улиц остались без света из-за аварии в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Более 40 улиц остались без света из-за аварии в Карасунском округе Краснодара
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии произошло 21 июня около 6:30.

В результате повреждения на линии 6-10 кВ были обесточены 60 трансформаторных подстанций.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Камвольной, Онежской, Сормовской, Белгородской, Дежнева, Магистральной, Молодежной, Нежинской, Цветочной, Текстильной, Радистов, Ремесленной, Лизы Чайкиной, Уральской, Мачуги, Бершанской, Гоголя, Кирова, Бородинской, Плиева, Пушкина, Фадеева, переулка Базарного, Кубанской, Карасунской, Пушкина, Октябрьской, Братской, Звездной, Монтажников 1пр., Монтажников, Продольной, Станочной, Заречный 1 пр., Заречный 2 пр., Заречный 3 пр., Продольной, Радистов, Новороссийской, Тихорецкий 1 пр., Тихорецкой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне более 60 улиц остались без света в Краснодаре из-за трех энергоаварий.

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