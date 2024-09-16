Более 40 улиц до 20 сентября останутся без горячей воды в Краснодаре

Причина ограничения — переподключение потребителей с резервной линии на основную.

Ранее на тепломагистрали велись работы по реконструкции. После их завершения необходимо перевести абонентов на прежнее потребление.

Поэтому с 16 по 20 сентября в дома жителей краевой столицы временно приостановят подачу горячей воды. Городские власти просят отнестись к ограничению с пониманием.

Отключение горячей воды затронет сразу сразу несколько микрорайонов Краснодара: исторический центр города, Дубинку, Черемушки и Пашковский жилой массив. Список улиц и адресов, где до 20 сентября отключили горячую воду, представлен по ссылке.

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