Более 40 тонн гумпомощи отправили в Херсонскую область кубанские единороссы

Четыре автомобиля с грузом 18 декабря были отправлены в Херсонскую область.

Старт дал запмпред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев по прямой связи.

Для жителей нового региона собрали стройматериалы, детские вещи, книги, продукты, в том числе муку, крупы, кубанские овощи. Помимо этого волонтеры фонда «Добро и Дело» помогли в приобретении двух «печек-буржуек» для фронта. Сопровождать гуманитарный груз будет депутат краснодарской гордумы, волонтер «Единой России» Роман Баранов.

«Собрали более 40 тонн гуманитарного груза. Это и строительные материалы, и продукты питания, и литература, детские книги. Везем в Херсонскую область — регион, который курирует Краснодарский край. Прибудем в город Геническ к нашим коллегам. Буквально через несколько минут отправляемся и уже завтра доставим все необходимое в Херсонскую область», — сказал Баранов.

Ранее он по поручению первого вице-спикера ЗСК, секретаря реготделения «Единой России» Николая Гриценко доставил стройматериалы для объектов, пострадавших от урагана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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