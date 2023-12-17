За две недели казаки доставили в зону СВО 80 тонн гуманитарного груза

Вице-губернатор атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов сообщил, что с начала СВО казаки собрали и доставили больше 3,2 тыс. т гуманитарных грузов.

За последние две недели в зону проведения спецоперации было доставлено 80 т гумпомощи. В сборе участвовали добровольцы со всей Кубани, в том числе дети. Власов отметил, что девиз «Своих не бросаем» стал по-настоящему народным.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников для казаков-добровольцев в наши отряды также будут направлены подарки, автомобили повышенной проходимости, технические средства и экипировка», — сказал Власов.

Казаки из Гулькевичского района совместно с сотрудниками администрации доставили военным в зону СВО порядка 10 т гумпомощи. В том числе генераторы, вещи, воду, продукты, медикаменты. В Херсонскую область из района при поддержке казаков и фермеров доставили 15,5 т различных круп, сахара и муки, тушенки и яблок для мирных жителей региона.

Казаки из станицы Гривенской Калининского района во главе с местным атаманом Романом Кормиловым доставили гуманитарный груз отряду «Кубань» (БАРС-11). Они привезли технические средства, автомобиль и прочий необходимый груз.

Армавирские казаки во главе с Денисом Курениным доставили дроны различных модификаций, бронежилеты и иную экипировку, а также различное техническое снаряжение в ДНР и на Запорожское направление.

Ейские казаки доставили в зону СВО около 5 т грузов, в том числе маскировочные сети, теплоизоляционную пленку, стройматериалы, электрооборудование, воду, продукты, средства личной гигиены.

Несколько тонн грузов отправили из Тимашевского района. Это вода, продукты, тепловизоры, бензопилы, одежда, дроны, маскировочные сети, блиндажные свечи, подушки, покрывала, свитера, шарфы, носки. Также казаки изготовили печки-буржуйки.

Более 10 т грузов собрали и отвезли представители из различных казачьих обществ Анапы. В зону СВО отвезли воду, продукты, средства личной гигиены, лекарства, теплые вещи, окопные свечи, тепловизоры и технические принадлежности. Помощь направили на Артемовское и Херсонское направления, а также в ЛНР.

Казаки и жители Белореченского, Курганинского, Ленинградского, Темрюкского районов, доставили военным маскировочные сети, адресные посылки, окопные свечи, продукты, воду, теплые вещи, медикаменты.

Представители Союза казачьей молодежи из школ Краснодара, Анапы, Кавказского, Каневского районов в рамках акций «Посылка солдату, «Своих не бросаем» написали письма, собрали гуманитарную помощь, теплые вещи, лекарственные препараты, новогодние подарки. Также в сборе помощи приняли участие казачата из детских садов Анапы и Новопокровского района. Они изготовили окопные свечи и собрали посылки для бойцов.

В Кореновском районе казаки и учащиеся казачьих классов из семи школ в рамках акции «Тарас Бульба. Книги детям Запорожья» направили книги и учебники в Токмак. А также собрали гуманитарную помощь для военных. Гумпомощь отвез районный атаман, замглавы района Олег Бычков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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