Более 40 свертков с героином нашли полицейские в легковом автомобиле на Кубани

В Крыловском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 37-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При проверке сведения подтвердились. Подозреваемого задержали, когда он ехал в качестве пассажира в автомобиле ВАЗ-2114. Под автомобилем полицейские обнаружили пакет, в котором лежали обмотанные изолентой 44 свертка с белым порошком. Экспертиза установила, что это героин общим весом около 17 г.

В салоне машины обнаружили и изъяли шприцы и изоленту. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Установили, что он купил героин в интернете для дальнейшего личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. На период предварительного следствия подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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