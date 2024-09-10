Более 40% общественного транспорта Краснодара оборудуют кондиционерами

Об этом рассказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

По словам Владимира Архипова, почти 100 единиц пассажирского транспорта краевой столицы оборудуют климатическими системами до конца этого года.

«Из 1 тыс. 527 единиц транспортных средств системой кондиционирования воздуха оборудованы 539 единиц подвижного состава. С учетом всех запланированных на 2024 год закупок, кондиционерами будут оборудованы 635 транспортных единиц, что составит 41,5% от общего количества подвижных единиц», — сказал вице-мэр Краснодара.

В столице Кубани на 120 муниципальных маршрутах работают 248 трамваев, 152 троллейбуса и 1 тыс. 127 автобусов. Средний возраст используемых на маршрутах автобусов составляет 7 лет, троллейбусов — 13 лет, трамваев — 23 года.

В прошлом году в Краснодаре купили 16 электробусов и 8 зарядных станций, в текущем году поставят еще 7 электробусов и четыре зарядные станции к ним. До 2026 года предусмотрена поставка 100 вагонов трамваев, сообщает ТАСС.

Читайте также: новый автобусный маршрут запустили в Краснодаре с 1 сентября.