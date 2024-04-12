Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 40 новых отелей откроются в Краснодарском крае до конца 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-novyh-otelej-otkroyutsya-v-krasnodarskom-krae-do-kontsa-2024-goda
Более 40 новых отелей откроются в Краснодарском крае до конца 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благодаря открытию новых средств размещения общий номерной фонд региона уже в этом году увеличится на 2,5 тыс.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель во время селекторного совещания по подготовке к туристическому сезону в регионах отметил, что власти Кубани продолжают работу по развитию гостиничной инфраструктуры.

«До конца 2024 года в регионе появятся более 40 новых объектов средств размещения», — сказал Руппель.

Замгубернатора Кубани добавил, что в регионе также развивают санатории. Сейчас их в крае 201 санаторий, в которых представлено 49 тыс. номеров. В регионе реализуют инвестпроекты на общую сумму около 50 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Читайте также: на 15% вырастут цены на отдых в пятизвездочных отелях Кубани летом. С начала 2024 года спрос на пятизвездочные отели Анапы, Сочи и Геленджика вырос на 5–10%.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях