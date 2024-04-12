Более 40 новых отелей откроются в Краснодарском крае до конца 2024 года

Благодаря открытию новых средств размещения общий номерной фонд региона уже в этом году увеличится на 2,5 тыс.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель во время селекторного совещания по подготовке к туристическому сезону в регионах отметил, что власти Кубани продолжают работу по развитию гостиничной инфраструктуры.

«До конца 2024 года в регионе появятся более 40 новых объектов средств размещения», — сказал Руппель.

Замгубернатора Кубани добавил, что в регионе также развивают санатории. Сейчас их в крае 201 санаторий, в которых представлено 49 тыс. номеров. В регионе реализуют инвестпроекты на общую сумму около 50 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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