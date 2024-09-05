Более 40 новых отелей и гостиниц откроют в Краснодарском крае до конца года

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель провел совещание с руководителями профильных ведомств и главами городов, на котором подвели итоги летнего курортного сезона.

По словам замглавы региона, летом на Черноморском побережье Кубани отдохнули выбрали более 10 млн человек, в том числе семьи с детьми. Интерес к отдыху на курортах Краснодарского края постоянно растет. В регионе открывают новые туристические направления, заполняемость гостиниц и отелей на хорошем уровне.

«Спрос рождает предложение — количество отелей и гостиниц в регионе тоже растет. Так, в течение 2024 года будет открыто более 40 новых средств размещения. Это позволит увеличить общую емкость более чем на 2,5 тыс. номеров. Ежегодно увеличивается число отелей и здравниц на 4 и 5 звезд», — отметил вице-губернатор.

Сейчас на Кубани работает 90 детских лагерей и санаториев, большинство из которых находится у моря. Но потенциал Кубани гораздо шире. Александр Руппель отметил, что несколько детских лагерей сменили профиль, перестали работать или перепрофилировались в коммерческие объекты.

«Такие случаи нельзя допускать. Детский отдых находится на контроле губернатора и Законодательного Собрания региона», — подчеркнул замглавы региона.

Мониторинг таких неработающих детских лагерей и здравниц провели в Сочи, Анапе, Геленджике, Темрюкском, Крымском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах сотрудники профильных ведомств.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий сообщил о том, что в этом году в регионе летом работали более 590 пляжей, что на 15 больше, чем в прошлом сезоне.

В Краснодарском крае во время бархатного сезона продолжат следить за состоянием пляжей и курортных территорий Азово-Черноморского побережья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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