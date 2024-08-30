Более 40 млрд рублей перечислили в бюджет Кубани предприятия потребсферы

Поступления в бюджет Краснодарского края от предприятий торговли и услуг выросли на 3% или почти на 1,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот всех предприятий потребительской сферы региона с января по июль составил 3,6 трлн рублей.

«Потребсфера занимает первое место среди всех отраслей экономики региона по объему отчислений в бюджет Краснодарского края. Доля составляет 12,7 %. При этом стабильную динамику по оборотам демонстрирует весь сектор», — сообщил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

По словам главы ведомства, оборот оптовой торговли достиг почти 1,9 трлн рублей, розничной — 1,6 трлн рублей, доля бытовых услуг составила 78,7 млрд рублей, общественного питания — 76 млрд рублей.

Средняя заработная плата сотрудников сферы торговли сейчас составляет 59,5 тыс. рублей — зафиксирован прирост на 16,1%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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