Более 40 мигрантов-нелегалов прописала в своей квартире жительница Новороссийска
Происшествия
24.03.2023 11:26
Полицейские Новороссийска выявили факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев.
По данным оперативников, 50-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире 44 приезжих из ближнего зарубежья. Аферистка подала уведомления о прибытии иностранцев, но предоставлять им свое жилье для постоянного проживание не собиралась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.
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