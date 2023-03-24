Более 40 мигрантов-нелегалов прописала в своей квартире жительница Новороссийска

Полицейские Новороссийска выявили факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев.

По данным оперативников, 50-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире 44 приезжих из ближнего зарубежья. Аферистка подала уведомления о прибытии иностранцев, но предоставлять им свое жилье для постоянного проживание не собиралась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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