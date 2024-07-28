Более 40 коров эвакуировали с горящей фермы в Краснодарском крае

Крупный пожар произошел днем 28 июля на ферме в поселке Волна Революции Темрюкского района.

Информацию о возгорании поступила диспетчеру в 12:17. Спасатели оперативно прибыли на объект и установили, что огонь охватил 800 кв. метров здания.

В 14:03 пожар локализовали, а в 15:13 полностью ликвидировали. С огнем на ферме боролись 23 человека и 8 единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал. С горящей фермы эвакуировали 42 коровы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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