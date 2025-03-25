Более 40 домов в Краснодаре останутся без газа 26 марта

В краевой столице в среду будут проводить внеплановые работы на газопроводе высокого давления.

Как сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram, из-за запланированных работ 26 марта с 9:00 до 17:00 отключат подачу газа по следующим адресам:

Адыгейская Набережная 8, 10, 10/1, 12/1, 22, 24, 28

1-я Линия ПРК, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 31/б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Чехова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1.

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