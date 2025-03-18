Жители четырехэтажки в Апшеронске остались без газа из-за повреждения трубы

Подачу ресурса приостановили жильцам многоквартирного дома №6 на улице Кооперативной. Причиной стало нарушение герметичности трубы на участке распределительного газопровода.

На сегодняшний день администрация Апшеронского района заказала переустройство этого участка. Строительно-монтажные работы планируют завершить в течение 10 дней.

После того, как Ростехнадзор подпишет акт ввода в эксплуатацию, подачу газа возобновят, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: поврежденный после ЧП с газом дом в Белореченске готовят к возвращению жильцов. Хлопок газа произошел ночью 5 марта в многоэтажном доме на улице Красной, 84.

По словам главы Белореченского района Сергея Сидоренко, обследованием технического состояния пострадавшего дома сейчас занимается специализированная организация. Сидоренко отметил, что получили заключение от лицензированной организации о возможности допуска жителей в 1, 4, 5 и 6 подъезды.

Подпишись, здесь всегда интересно.