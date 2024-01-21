Более 4 тыс. картин сгорело при пожаре в Национальной картинной галерее Абхазии

Пожар произошел 21 января около 3:38 на втором этаже Центрального выставочного зала, гдк располагались фонды Национальной картинной галереи.

По предварительным данным в ЦВЗ, сгорело более 4 тыс. картин, рассказала и. о. министра культуры республики Динара Смыр.

«Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — подчеркнула Динара Смыр.

Пожар тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гурыпша и Очамчыры. К 7:00 возгорание локализовали, сообщает «Апсныпресс».

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