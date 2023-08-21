Более 4 млрд рублей выделили на жилье детям-сиротам на Кубани в 2023 году

Всего планируют купить 1 тыс. 166 квартир. Основную часть средств на приобретение жилья выделили из краевого бюджета — 3,5 млрд рублей. Еще 572,5 млн направили из федерального бюджета.

Жильем уже обеспечили 402 человека. Кроме того, уже заключили контракты на приобретение более 900 квартир.

Предоставляемое жилье полностью благоустроено и готово для проживания. Расположены квартиры в населенных пунктах с развитой инфраструктурой и наличием соцобъектов.

В прошлом году на покупку жилья для детей-сирот выделили 3,3 млрд рублей и приобрели более 1,2 тыс. квартир. Всего за последние 7 лет жилье получили почти 7,6 тыс. детей — на это выделили около 12,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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