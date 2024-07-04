Более 4 млн рублей вернула в оборот «Монетная неделя» на Кубани

Акция по сбору мелочи прошла по всей стране при поддержке Банка России. Сбор длился с 20 мая по 2 июня.

«Монетная неделя» вернула в оборот около 1 млн металлических монет. По словам экспертов, среди принесенных денег лидировали десятирублевые ― они составили треть от всего объема собранной мелочи. Второе место заняли рублевые ― их 20%.

«Акция позволила вернуть в оборот монету, которая необходима нашим торгово-сервисным предприятиям для расчетов с потребителями, с покупателями. Она позволила сэкономить на чеканке монет и доставке ее в регион», ― отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

За две недели акции россияне сдали в банки-участники более 30 млн монет, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Принесенную мелочь граждане обменяли на банкноты или пополнили свои счета. Всего они вернули в оборот 135 млн рублей.

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