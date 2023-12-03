Более 4,2 тыс. вопросов на «Прямую линию» Кондратьева пришло через Telegram

Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы жителей 4 декабря в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 — Кубань».

В настоящее время на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева пришло 7 тыс. 494 обращений. Отмечается, что за последние сутки жители Кубани направили 1 тыс. вопросов.

Большинство обращений приходят через чат-бот в Telegram — 4 тыс. 202. С помощью многоканального телефона было направлено еще 3 тыс. 292 обращения.

В числе основных тем ЖКХ (42%), транспорт и дорожное хозяйство (20%), строительство и архитектура (13%), соцобеспечение (7%), здравоохранение (4%), образование и культура (3%), безопасность и обеспечение порядка (2%).

Больше всего вопросов из расчета на тысячу жителей поступают из Туапсинского района, Анапы, Краснодара, Новороссийска и Кореновского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Обратиться к главе региона можно через чат-бот Telegram «Вопрос Кондратьеву», по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44, с помощью портала «Госуслуги», а также посредством виджетов на сайте администрации Краснодарского края.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева в этом году состоится 4 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24», «Первого радио Кубани», телеканала «Россия 24 — Кубань», радиостанции «Вести ФМ», телеканала «Краснодар» и одноименного радио. Также эфир с губернатором будет доступен во всех соцсетях и на YouTube-канале «Кубань 24».

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