Более 350 машин 20 сентября стоят в пробках перед Крымским мостом
Общество
20.09.2024 13:18
Курортный сезон в Крыму продолжается. Многие туристы отправляются на отдых на личных автомобилях.
По данным на 13:00 20 сентября, в очереди со стороны Керчи находятся 360 автомобилей. В связи с этим время ожидание составляет более часа.
При этом со стороны Тамани пробки перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
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