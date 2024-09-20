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Более 350 машин 20 сентября стоят в пробках перед Крымским мостом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-350-mashin-20-sentyabrya-stoyat-v-probkah-pered-krymskim-mostom
Более 350 машин 20 сентября стоят в пробках перед Крымским мостом
Фото t.me/glav_most

Курортный сезон в Крыму продолжается. Многие туристы отправляются на отдых на личных автомобилях.

По данным на 13:00 20 сентября,  в очереди со стороны Керчи находятся 360 автомобилей. В связи с этим время ожидание составляет более часа.

При этом со стороны Тамани пробки перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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