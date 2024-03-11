Более 350 брошенных автомобилей убрали с улиц Краснодара за год

Такую статистику по итогам 2023 года привел мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Глава города уточнил, что работу с оставленным на улицах бесхозным транспортом ведут на постоянной основе. По его словам, от нее зависит безопасность жителей Краснодара. Брошенные автомобили могут загореться или стать источником антисанитарии.

«В прошлом году в Краснодаре убрали более 350 брошенных автомобилей», — написал Наумов в Telegram.

Мэр Краснодара уточнил, что за первые два месяца текущего года на улицах города выявили еще свыше 60 брошенных машин. Большую часть из них уже убрали.

Наумов призвал краснодарцев сообщать об оставленных автомобилях в ЕДДС по номеру: 050.

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