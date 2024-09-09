Более 330 машин эвакуировали за нарушение правил парковки за неделю в Краснодаре

В краевой столице за неделю со 2 по 8 сентября эвакуаторы переместили на штрафстоянку 331 автомобиль.

Автомобили чаще всего забирали с улиц Восточно-Кругликовской, Октябрьской, Головатого, Красноармейской, Советской, Красной, Мира, Гудимы, Рашпилевской, а также переулка Тракторного и Привокзальной площади, сообщает официальный канал Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

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