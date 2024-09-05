Более 1 тыс. машин, мопедов и мотоциклов эвакуировали в Сочи за лето

Всего на спецстоянки переместили 950 машин, 106 мопедов и 16 мотоциклов.

В среднем в день правоохранители составляют 40 административных протоколов за нарушение правил стоянки и остановки, а также эвакуируют 30 машин.

В бархатный сезон работа продолжается — особое внимание уделяется центральным частям Адлерского и Центрального районов.

Уточнить информацию об эвакуированном транспортном средстве владельцы могут в диспетчерской Центра организации дорожного движения Краснодарского края по телефону +7-939-864-40-01 или на сайте. На курорте с прошлого года поэтапно создают платные парковки — сегодня они организованы на 32 улицах города, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: тарифы на эвакуацию легковых автомобилей повысят в Краснодарском крае.