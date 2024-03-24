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Более 330 автомобилей скопились в очереди на Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-330-avtomobilej-skopilis-v-ocheredi-na-krymskomu-mostu
Более 330 автомобилей скопились в очереди на Крымскому мосту
Фото инфоцентр «Крымский мост»

По данным на 14:00 24 марта в очереди со стороны Тамани находятся 143 машин.

В очереди со стороны Керчи стоят 192 автомобиля. Ожидание около часа.

Часом ранее в очереди на Крымском мосту с обеих сторон стояли 217 машин, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост был закрыт в течение двух часов утром 24 марта.

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