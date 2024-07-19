Более 320 нелегальных мигрантов выдворили из Краснодарского края в июне

Преимущественно все выдворенные мигранты — жители ближнего зарубежья, бывших советских республик Азии и Кавказа: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии и других. Кроме того, в числе подвергшихся выдворению оказались граждане Кубы и Нигера.

Всего в течение июня судебные приставы выдворили из Краснодарского края за пределы страны 327 иностранцев, незаконно пребывавших на территории РФ.

С начала текущего года приставы выдворили за пределы России с Кубани 1 тыс. 277 нелегальных мигрантов. В прошлом году это количество не превышало 900 человек, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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