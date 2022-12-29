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Более 32 млн рублей получит Кубань на оздоровление детей с новых территорий РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-32-mln-rublej-poluchit-kuban-na-ozdorovlenie-detej-s-novyh-territorij-rf
Более 32 млн рублей получит Кубань на оздоровление детей с новых территорий РФ
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Всего из резервного фонда Правительства РФ на организацию оздоровления и отдыха детей из Запорожской и Херсонской областей выделят более 159 млн рублей. Субсидии направят Крыму и Краснодарскому краю.

Средства выделят на расходы по организации оздоровительного отдыха более 3 тыс. 193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей, говорится в постановлении правительства. Контролировать целевое и эффективное использование средств поручили Минпросвещения РФ.

Крыму направят более 127,5 млн рублей, Краснодарскому краю — свыше 32 млн рублей, сообщает ТАСС.

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