Более 32 млн рублей получит Кубань на оздоровление детей с новых территорий РФ
Экономика
29.12.2022 11:55
Всего из резервного фонда Правительства РФ на организацию оздоровления и отдыха детей из Запорожской и Херсонской областей выделят более 159 млн рублей. Субсидии направят Крыму и Краснодарскому краю.
Средства выделят на расходы по организации оздоровительного отдыха более 3 тыс. 193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей, говорится в постановлении правительства. Контролировать целевое и эффективное использование средств поручили Минпросвещения РФ.
Крыму направят более 127,5 млн рублей, Краснодарскому краю — свыше 32 млн рублей, сообщает ТАСС.
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