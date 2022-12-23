Правительство РФ выделит почти 70 млрд рублей фонду «Круг добра» на лечение тяжелобольных детей
Общество
23.12.2022 15:36
Фонд оказывает помощь детям со сложными диагнозами. Помощь за два года работы получили около 5 тыс. детей.
За счет гранта размером почти 70 млрд рублей детей продолжат обеспечивать медпомощью, в том числе за границей, и необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и средствами для реабилитации.
«Очень важно, чтобы юным гражданам с редкими, жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране своевременно оказывалась такая поддержка», — цитирует премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.
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