Более 300 сосновых деревьев высадили на Всесвятском кладбище в Краснодаре

Высадка деревьев прошла в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Волонтеры Молодежного центра, сотрудники администрации и жители Краснодара высадили на Всесвятском кладбище более 300 деревьев.

«Важно, что зеленый фонд города постоянно пополняется. Хочется выразить благодарность молодежи, волонтерам, всем жителям, кто не остался в стороне и присоединился к такому полезному для кубанской столицы делу», — цитирует директора Центра озеленения и экологии Евгения Вечерку пресс-служба мэрии Краснодара.

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