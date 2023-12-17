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Более 300 сосновых деревьев высадили на Всесвятском кладбище в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-300-sosnovyh-derevev-vysadili-na-vsesvyatskom-kladbishhe-v-krasnodare
Более 300 сосновых деревьев высадили на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Высадка деревьев прошла в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Волонтеры Молодежного центра, сотрудники администрации и жители Краснодара высадили на Всесвятском кладбище более 300 деревьев.

«Важно, что зеленый фонд города постоянно пополняется. Хочется выразить благодарность молодежи, волонтерам, всем жителям, кто не остался в стороне и присоединился к такому полезному для кубанской столицы делу», — цитирует директора Центра озеленения и экологии Евгения Вечерку пресс-служба мэрии Краснодара.

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