Более 300 литров алкоголя изъяли из шашлычной в центре Анапы

Полицейские Анапы выявили факт незаконной реализации алкоголя в шашлычной на центральном рынке.

В связи с нарушениями правоохранители изъяли более 300 л спиртосодержащей жидкости, которую реализовывали без разрешительной документации.

В отношении организатора составили административный протокол, ему грозит штраф до 40 тыс. рублей, возможна конфискация всей алкогольной продукции.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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