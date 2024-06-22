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Более 300 литров алкоголя изъяли из шашлычной в центре Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-300-litrov-alkogolya-izyali-iz-shashlychnoj-v-tsentre-anapy
Более 300 литров алкоголя изъяли из шашлычной в центре Анапы
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Полицейские Анапы выявили факт незаконной реализации алкоголя в шашлычной на центральном рынке. 

В связи с нарушениями правоохранители изъяли более 300 л спиртосодержащей жидкости, которую реализовывали без разрешительной документации.

В отношении организатора составили административный протокол, ему грозит штраф до 40 тыс. рублей, возможна конфискация всей алкогольной продукции. 

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе. 

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