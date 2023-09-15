Более 300 инструкторов по бережливому производству обучили в Краснодарском крае

Обучение для сотрудников компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» бесплатное. Его проводят эксперты Регионального центра компетенций.

По словам главы минэкономики края Алексея Юртаева, в регионе уже выполнили план следующего года по количеству обученных тренеров бережливого производства.

«Сегодня на каждом предприятии, внедряющем бережливые технологии, есть внутренние специалисты. Они будут тиражировать опыт и продолжать формировать культуру постоянных усовершенствований», — отметил министр.

Каждый кандидат проходил подготовку в течение 2,5 месяцев. Затем для них организовали сертификацию по методике Федерального центра компетенций.

С начала реализации на Кубани нацпроекта «Производительность труда» в регионе обучили около 3,6 тыс. сотрудников предприятий. Сейчас Краснодарский край лидирует в России по числу обученных руководителей в рамках образовательной программы «Лидеры производительности». Уже более 500 топ-менеджеров региона смогли бесплатно повысить свои навыки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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