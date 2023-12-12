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Более 300 человек пострадали из-за сильного гололеда в Ростове-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-300-chelovek-postradali-iz-za-silnogo-gololeda-v-rostove-na-donu
Более 300 человек пострадали из-за сильного гололеда в Ростове-на-Дону
Фото из соцсетей

Такую статистику привели власти региона. Гололед в Ростовской области продолжается уже двое суток.

По данным специалистов, из-за гололеда в Ростове-на-Дону в травмпункты обратились уже 333 человека, среди них 71 ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

При планировании поездки в сторону Ростова-на-Дону и Воронежа призываем учитывать то, что в этих регионах резко ухудшились погодные условия — дождь при отрицательных температурах способствуют обледенению проезжей части. Если есть возможность перенесите поездку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: ливни, мокрый снег, гололед и туман ожидаются 13 декабря в Краснодарском крае. По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки.

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