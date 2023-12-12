Более 300 человек пострадали из-за сильного гололеда в Ростове-на-Дону

Такую статистику привели власти региона. Гололед в Ростовской области продолжается уже двое суток.

По данным специалистов, из-за гололеда в Ростове-на-Дону в травмпункты обратились уже 333 человека, среди них 71 ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

При планировании поездки в сторону Ростова-на-Дону и Воронежа призываем учитывать то, что в этих регионах резко ухудшились погодные условия — дождь при отрицательных температурах способствуют обледенению проезжей части. Если есть возможность перенесите поездку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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