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Более 30 улиц в Краснодаре остались без света из-за крупной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Более 30 улиц в Краснодаре остались без света из-за крупной аварии
Фото freepik.com

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе вечером 23 ноября.

Из-за повреждений на линии оказались обесточены ПС «КС-7» и 38 трансформаторных подстанций. Свет отключили в микрорайоне Сады Калинина на улицах: Ивановской, Кизлярской, Народной, Орловской, Семеновской, Предчистой, Евдокии Сокол, Пшеничной, Кирпильской, Цветной, Зеленой, Персиковой, Троицкой, Владимирской, Эрмитажной, Екатеринодарской, Ильинской, Надежды, Ольгинской, Средней, Троицкой, Прерывистой, Рясной, Придорожной, Колосистой, Снежной, Абрикосовой, Озерной, Центральной, Должанской, Юности и Степной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Сады Калинина уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопление и горячую воду отключат 24 ноября жителям Юбилейного микрорайона в Краснодаре. Это необходимо для проведения ремонтных работ для устранения утечки на улице Думенко.

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