Более 30 улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара 6 декабря около 11:28.

Сначала стало известно об отключении света в домах на улицах Вологодской, Геодезической, Ивановской, Лучезарной, Мариупольской, Оренбургской, Приазовской, Профсоюзной, Североморской, Семигорской, Уссурийской, Хрустальной, Чепигинской, Яснополянской, 1 Мая.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «Калинино»«АН-205», РП-2192п -ТП-2200п и были обесточены семь трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — в 16:00, и сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Также без света остались улицы Абрикосовая, Виноградная, Компрессорная, Солнечная, Тополиная, Центральная, Шоссейная, Байбакова, Плодородный поселок, Есенина, Жигулевская, Московская, Ростовское шоссе, Агрохимическая, Мусоргского, Суздальская, Дунаевского, Прокофьева, Рахманинова.

Причиной стало повреждение на линии 6-10 кВ. Отключились ПС «АН-201» РП-78-ТП-1096 и 29 трансформаторных подстанций, сообщает ЕДДС Краснодара.

Специалисты работают над устранением аварии. Ориентировочно, электроснабжение восстановят в 16:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

