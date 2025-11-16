Более 30 тыс. болельщиков посетили футбольный матч Россия — Чили в Сочи

Товарищеская встреча прошла 15 ноября на стадионе «Фишт». По завершении игры перед болельщиками выступила группа «Чили».

На матче присутствовали более 30 тыс. болельщиков из Краснодарского края и других регионов России.

«Большое внимание при подготовке и проведении было уделено транспортной логистике и безопасности», — сообщил директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Он напомнил, что следующий международный матч на стадионе «Фишт» состоится 18 ноября. В нем примут участие сборные Чили и Перу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Россия 15 ноября уступила Чили в товарищеском матче, прервав беспроигрышную серию из 22 матчей. Игра закончилась со счетом 0:2.

Подпишись, здесь всегда интересно.