Более 30 тонн гумпомощи доставило Кубанское казачье войско в зону СВО

В состав груза вошли адресные посылки, медикаменты, продукты, теплые вещи и техсредства для выполнения задач специальной военной операции.

Вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов рассказал, что за две недели отправили свыше 30 т гуманитарных грузов для жителей Донбасса, казаков-добровольцев из бригады «Кубань» и мобилизованных края. Всего Кубанское казачье войско доставило более 860 т гумпомощи.

Более 4 т гумпомощи направили армавирские казаки для добровольцев, жителей ЛНР и ДНР и в соцуреждения республик. В состав груза вошли вода, продукты, теплая одежда и обувь, а также медикаменты, печки, инвалидные кресла и шанцевый инструмент.

Казаки Таманского одела доставили более 6 т гуманитарных грузов для мобилизованных и добровольцев. В составе груза — теплые вещи, печки, средства гигиены, продукты, свыше 1 т свежих фруктов и овощей. Также в состав вошли техсредства и адресные посылки от неравнодушных жителей, предпринимателей и фермеров Крымского района.

Екатеринодарские казаки отправили 6 т груза в Херсонскую и Запорожскую области. Гумпомощь собрали в Динском и Северском районных обществах — продукты, воду, теплые вещи, приборы ночного видения и экипировку.

Генераторы, печки-буржуйки и бензопилы передал мобилизованным из Адыгеи и казакам-добровольцам Майкопский отдел. Также местные жители, школьники и предприниматели собрали теплые одеяла и продукты.

Добровольцам отряда «Кубань» казаки Тульского хуторского общества доставили теплые вещи, продукты, сладости, газовые плиты и оборудование. Груз собрали жители Белореченского района и Адыгеи. Также очередную партию направили Горячеключевское районное и Гостагаевское станичное общества.

Более 5 т гумпомощи для добровольцев, мобилизованных и жителей ДНР доставило Новокубанское районное общество. В состав груза вошли техсредства, камуфляжная форма, продукты и шанцевый инструмент.

Казаки Ленинградского технического колледжа вместе с Уманским районным обществом передали продукты питания и адресные посылки. Гуманитарный груз направят бойцам в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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