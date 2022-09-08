Более 30 спортивных учреждений Кубани получили новый инвентарь по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый инвентарь и оборудование закупили по региональной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ее реализуют в Краснодарском крае с 2019 года.

С 2019 года 29 спортивных учреждений региона получили субсидии на закупку оборудования и инвентаря. На развитие хоккея, конного и стрелкового видов спорта деньги получили четыре организации. Для площадок ГТО куплено 34 комплекта оборудования.

В рамках нацпроекта «Демография» в Краснодаре в «Городе спорта» заработал многофункциональный комплекс с бассейнами. В Динском районе в школе № 1 открыли крытый бассейн. Семь плоскостных спортивных сооружений построили в сельской местности.

В Гулькевичском районе отреставрировали центральный стадион. В Тбилисском — футбольную арену. Здесь установили искусственные поля и легкоатлетические дорожки. В станице Павловской продолжается строительство спорткомплекса с бассейном.

Кроме того, 333 человека получили единовременную выплату как одаренные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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