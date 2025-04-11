Более 30 сантиметров снега выпало за сутки в горах Сочи

Сильнейший снегопад перед закрытием горнолыжного сезона прошел в Сочи. Там за сутки выпало более 30 см осадков. Специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко отправилась в Красную Поляну, чтобы увидеть, как туристы провожают последнюю неделю сезона.

Эта неделя — завершающая в сезоне, потому все спешат ее откатать по полной, к тому же, за сутки выпало до 32 см снега.

«Курорты буквально засыпало снегом на высоте 2 тыс. 300 м над уровнем моря. Видимости практически нет. Весь кавказский хребет белоснежный», — делится журналист.

Не все туристы готовы к наступлению настоящей весны.

— Честно, очень короткая была зима, слишком рано стало тепло. Попробуем успеть накататься.

«Примерно 20-30 см свежего снега насыпало на вершине курорта Роза Хутор. Снег очень мягкий. И как райдеры, мы тоже не хотим прощаться с сезоном», — говорит Юлия Проценко.

По прогнозам синоптиков, ожидается, что в горах станет еще холоднее — в выходные ночью температура воздуха опустится до -8 °С.

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