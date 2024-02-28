Более 30 протоколов составили на участников скандальной свадьбы в Краснодаре

Празднование свадьбы, вызвавшей широкий резонанс в обществе, прошло днем 24 февраля.

В тот день группа приезжих грубо нарушила общественный порядок и правила дорожного движения, празднуя свадьбу. Десятки автомобилей остановили на Ейском шоссе и некоторых других улицах краевой столицы, перекрыв движение для других водителей, чтобы исполнить национальные танцы.

Этой информацией активно заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники краснодарской полиции завершили проверочные мероприятия по факту инцидента.

«Полицейские установили личности одиннадцати правонарушителей и составили на них по различным статьям 32 протокола об административных правонарушениях», — написала в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что одному из нарушителей, который приехал на свадьбу в Краснодар из станицы Ладожской, суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

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