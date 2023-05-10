Более 30 общественных территорий благоустроят в Сочи до конца лета

На благоустройство 31 территории по поручениям жителей Сочи направили более 29,8 млн рублей.

Средства направили на благоустройство Центрального района курорта, в том числе ремонт лестничных сходов, обустройство детских площадок, тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, деньги направят на благоустройство и озеленение сквера «Первых свиданий» в районе ДК «Юбилейный». Работы планируют завершить в третьем квартале 2023 года.

«Чтобы сделать наш район еще более комфортным для жизни и отдыха, мы совместно с жителями определяем общественные пространства, которые необходимо благоустроить. По пожеланиям горожан в Центральном районе запланировано обустройство многофункционального комплекса из трех детских площадок, ремонт скейтпарка на Цветном бульваре, обустройство детской площадки в сквере «Комсомольский». Планируем закончить работы в июне 2023 года», — рассказала глава администрации Центрального района Сочи Инна Казанкова.

Также планируют благоустроить улицы Роз и Воровского — до 1 марта 2024 года там сделают озеленение, заменят пешеходные ограждения и обустроят газон.

Уже стартовала реконструкция участка набережной реки Псахе — работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. Также благоустроят территории в районе улиц Цюрупы, 3 и Пасечной, 17.

К 1 сентября планируют благоустроить улицу Парковую — там планируют заменить тротуар, установить небольшие зоны отдыха и сделать озеленение.

Жители также предложили обустроить сквер на улице 60 лет ВЛКСМ — там сделают детскую площадку, благоустроят зоны отдыха, установят арт-объекты и парковую мебель.

Кроме того, к началу курортного сезона активно ведут работы по расчистке зеленых и рекреационных зон и склонов, а также вырубке и обрезке кустарников и деревьев и ремонту тротуаров. Планируется и озеленение района — там высадят 152 тыс. однолетних и многолетних цветов, более 500 кустарников и 64 пальмы, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства продлится до 31 мая. В нем могут принять участие все желающие. Свой голос можно оставить на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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