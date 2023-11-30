Более 30 новых отелей и гостиниц открыли в 2023 году в Краснодарском крае

Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Курортный Олимп — 2023».

Глава Краснодарского края отметил, что туристическая отрасль региона продемонстрировала устойчивость к любым вызовам.

«Два года назад мы прошли через ограничения пандемии. Сегодня противостоим санкциям. Но несмотря на это, наши курорты находятся на подъеме — привлекают не только отдыхающих, но и инвесторов. В настоящее время на разных этапах реализации находятся 46 инвестпроектов на общую сумму 500 млрд рублей. Они позволят создать еще 33 тыс. номеров, в основном категории 4 и 5 звезд. Повысить конкуренцию, а значит, еще больше улучшить качество сервиса на наших курортах», — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, в текущем году на Кубани открыли более 30 средств размещения. Кондратьев отметил, что в ближайшие годы для работы в новых гостиницах и отелях потребуются около 20 тыс. специалистов сервиса, профессиональных горничных, администраторов, аниматоров, поваров, официантов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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