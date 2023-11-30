Кондратьев наградил победителей и призеров краевого конкурса «Курортный Олимп»

Лидеры туристской индустрии в этом году впервые получат выплаты по 200, 150 и 100 тыс. рублей.

Церемония награждения лидеров туристской индустрии прошла в Сочи. В ней приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр Руппель и главы курортных территорий.

«Все вместе мы отвечаем за имидж и развитие нашего курортного Краснодарского края. И если буквально пять лет назад традиционно подводили итоги работы только летних месяцев, то сегодня уже не делим год на высокий и низкий сезоны. Принимаем гостей в любое время и оправдываем их самые высокие ожидания. Благодаря гостеприимству и профессиональному отношению к делу отдыхающие получают яркие эмоции и впечатления. А самое главное — хотят вернуться к нам вновь. С начала этого года регион принял более 17,5 млн туристов и уже побил исторический рекорд. Не сомневаюсь, до конца года встретим 18-миллионного гостя. Спасибо вам за такой результат», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что успешное развитие курортной сферы — это общий результат работы как лидеров туриндустрии, так краевых и муниципальных команд. Он подчеркнул, что города и поселения должны становиться продолжением мест притяжения отдыхающих, быть благоустроенными.

Председатель ЗСК от имени депутатов поздравил победителей.

«Курортный Олимп» — основной профессиональный конкурс. Победа в нем — подтверждение мастерства. В последние годы отрасль заметно развивается и сегодня востребована как никогда. Будем и дальше вас поддерживать. Желаю успехов в работе, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте делать регион еще привлекательнее для жителей нашей страны», — сказал Бурлачко.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко наградили победителей и призеров в 23 номинациях.

Лучшим отелем по системе «все включено» стал комплекс «Бридж Резорт» в Сириусе. Лучшей гостиницей в категории 3 звезды признали пансионат «Золотые Пески» в Анапе. В категории 4 звезды – «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике, 5 звезд — «Сочи Марриотт Красная Поляна», санаторием — «Адлеркурорт» в Сочи. Лучшей детской здравницей стала «Санаторий Вита» в Анапе. Лучшим пляжем Черноморского побережья — «Жемчужина Сочи», Азовского — «Пляж №2» в Приморско-Ахтарском районе.

В общей сложности дипломы вручили 69 лидерам туриндустрии региона. Победители в персональных номинациях получили премии в размере 200 тыс. рублей, призеры — по 150 и 100 тыс. рублей.

На Кубани для отдыхающих доступны 115 км пляжей, 170 км горнолыжных трасс, 220 турмаршрутов, 48 месторождений минеральных вод и лечебных грязей и 55 бюветов с минеральной водой. Действуют более 11 тыс. средств размещения. В том числе 81 отель — по системе «все включено» и «ультра все включено», а также 201 санаторно-курортная организация, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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