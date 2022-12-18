Более 30 новогодних ярмарок откроются в городах и районах Краснодарского края

В преддверии Нового года ярмарки откроются в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи.

В столице Кубани с 25 по 31 декабря новогодняя ярмарка «Со знаком качества» будет работать на Пушкинской площади. Жители и гости города смогут приобрести на ярмарке местные деликатесы по доступной цене — сыры, колбасы, кубанские вина, свежие овощи и фрукты, а также кондитерскую продукцию.

За неделю до Нового года на улице Крылатой, 3б откроется «Ярмарка вкуса». Также праздничная торговля развернется по традиции на Главной городской площади.

Ярмарки пройдут также в Белореченском, Выселковском, Динском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Северском, Славянском, Тбилисском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогодние елки в Краснодаре установят на Главной городской площади и еще в 8 местах.