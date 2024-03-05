Более 30 нелегальных мигрантов нашли на стройках Анапы

Рейд по строительным объектам на Пионерском проспекте и улице Железнодорожной провели сотрудники Центра противодействию экстремизму МВД, пограничного управления ФСБ России, СКР и Росгвардии.

Правоохранители выявили на стройках 33 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию из стран ближнего зарубежья. На них составили административные протоколы за незаконную работу в РФ. Пятерых задержанных привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России.

На предпринимателей, организовавших незаконную миграцию в Анапе, зарегистрировали материал проверки. В их действиях есть признаки преступления по ст. 322.1 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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