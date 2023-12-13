Более 30 нарушений выявили на Каневском мусорном полигоне

Сотрудники Росприроднадзора провели плановую проверку на полигоне твердых коммунальных отходов в Каневском районе, который эксплуатирует ООО «ЭкоТон».

В результате проверки на мусорном полигоне выявили 36 нарушений, связанных с отходами потребления и производства, а также вредными выбросами.

Компании, эксплуатирующей полигон, выдали предписание об устранении зафиксированных нарушений. Нарушителей привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба ЮМУ Росприроднадзора.

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