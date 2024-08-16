Более 30 мигрантов доставили в отдел МВД со стройки в Краснодаре

Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю проверили строительный объект на улице Солнечной.

Полицейские выявили 34 иностранцев из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Шестерых иностранцев привлекли к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в России. Пятеро из них нарушили режим пребывания в стране. Нарушители заплатят штрафы и будут выдворены за пределы РФ.

В отношении работодателей составили административные протоколы за трудоустройство нелегальных мигрантов. Им также придется заплатить штраф, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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