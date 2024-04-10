Более 30 мероприятий запланировали ко Дню космонавтики в Краснодарском крае

В честь Дня космонавтики Российское общество «Знание» подготовило свыше 500 мероприятий во всех регионах России.

На Кубани первые мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина прошли в Армавирском юридическом техникуме, на которых гости узнавали об удивительных фактах из биографии первого космонавта, и что сделало его героем.

Кроме того, тематические мероприятия проведут на базе КГИК, КубГУ, а также в образовательных организациях Приморско-Ахтарского района. Всего в регионе Обществом «Знание» запланировано свыше 30 мероприятий ко Дню космонавтики, отметил директор филиала Общества «Знание» Роман Марченко. Состоятся кинопоказы документальных фильмов об истории покорения космоса, тематические лекции и интеллектуальная викторина.

«Молодые люди узнают много интересного о мире космонавтики, о том, как проходила подготовка первого полета в космос, о важности космических открытий для повседневной жизни, познакомятся с историей отечественных побед в этой области», — добавил он.

Организация подобных мероприятий нужна для воспитания молодежи, а также для сохранения в ней чувства гордости за заслуги страны в освоении космоса, подчеркнул руководитель управления по развитию Общества «Знание» по ЮФО Александр Шматько.

«Молодежь должна быть знакома с советскими и современными успехами нашей Родины в этой области науки, знать легендарных космонавтов и их подвиги», — отметил Шматько.

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