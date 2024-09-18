Более 30 электросамокатов изъяли с улиц в Сочи за нарушение правил парковки

На курорте прошли рейды по эвакуации электросамокатов, размещенных в неположенных местах.

Специалисты мэрии проинспектировали улицы Горького, Роз, Московскую, Севастопольскую и Тоннельную в Центральном районе города-курорта. Всего с улиц изъяли 36 электросамокатов, которые находились в неположенных местах.

В Сочи ранее утвердили привила изъятия электросамокатов, которые оставлены в неположенном месте. Так, со 2 мая этого года во всех районах курорта убирают электросамокаты, если они стоят не на специально определенных для этого местах, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сириусе с 1 сентября нельзя оставлять электросамокаты на остановках общественного транспорта, на проезжей части, ближе 1 м от края проезжей части, а также на тротуарах, если ширина прохода меньше 1,5 м. При такой парковке самокаты будут забирать в места временного хранения.