Более 3 тыс. туристов из арабских стран посетили Сочи за лето 2024 года

В начале июня из Манамы — столицы королевства Бахрейн — раз в неделю, по пятницам, стали летать чартерные рейсы.

Согласно данным министерства курортов Краснодарского края, загрузка этих рейсов составляла 95%, при этом 75% туристов планировали полеты в Сочи, из них большинство посещали город целыми семьями.

«Мы популяризируем курорты Краснодарского края среди туристов из стран Персидского залива под брендом Discover Russia. Создаем благоприятный информационный фон, развиваем инфраструктуру, формируем новые качественные турпродукты и услуги, организовываем бизнес-миссии в арабские страны. И видим результаты – устойчиво растет число туристов из Ближнего Востока», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Он добавил, что в июне были открыты два новых международных рейса — из Тегерана и Манамы в Сочи.

Министерство курортов края продолжает работу по привлечению иностранных туристов в регион. Так, авиакомпания «Ред Вингс» организовала между Сочи и Бахрейном прямые рейсы, выполнять их будут с 6 сентября по 31 октября, сообщает в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле авиакомпания Flyduba из ОАЭ возобновила регулярные рейсы Сочи — Дубай. Они доступны три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 40 минут.